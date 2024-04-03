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Bloomberg: Бразилия не согласилась поставлять Киеву боеприпасы

По словам западных чиновников, власти Бразилии отклонили просьбы союзников о поставке боеприпасов для Украины.
Максим Крюков 2024-04-03 19:07:02
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Бразилия отказалась поставлять боеприпасы для киевского режима по просьбе западных союзников. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на европейских и бразильских чиновников.

«Бразилия отклонила просьбы союзников о поставке боеприпасов для Киева», - передает сообщение агентства RT.

В материале Bloomberg также говорится, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила высокую продуктивность российской военной промышленности, которая «работает в три смены», а поставки вооружения для Украины «быстро сокращаются». Она также заявила, что без поддержки Запада «эта война может быть проиграна».

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о стагнации ВСУ в зоне боевых действий. Он объяснил проблемы нехваткой ресурсов у украинских солдат и отметил, что в настоящее время Киев не способен планировать наступательные операции.

#в стране и мире #боеприпасы #Украина #Запад #Бразилия #военная помощь #поставки #отказ
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