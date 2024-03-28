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На Украине заметили стагнацию ВСУ в зоне боевых действий

Причиной стагнации ВСУ стала нехватка ресурсов.
Анастасия Бобылева 2024-03-28 10:57:28
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о стагнации ВСУ в зоне боевых действий. Он объяснил это нехваткой ресурсов у военнослужащих и отметил, что сейчас Украина не может планировать наступательные операции.

«Имеется в виду стагнация по линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне», - сообщил он в эфире Radio NV.

Он подчеркнул, что назначение Александра Литвиненко на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) нужно для усиления аналитической составляющей и выхода из стагнации.

Ранее сообщалось о назначении Литвиненко новым секретарем СНБО. Указом Зеленского прошлый секретарь Алексей Данилов был снят с этой должности.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #стагнация
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