На Украине заметили стагнацию ВСУ в зоне боевых действий

Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о стагнации ВСУ в зоне боевых действий. Он объяснил это нехваткой ресурсов у военнослужащих и отметил, что сейчас Украина не может планировать наступательные операции.

«Имеется в виду стагнация по линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне», - сообщил он в эфире Radio NV.

Он подчеркнул, что назначение Александра Литвиненко на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) нужно для усиления аналитической составляющей и выхода из стагнации.

Ранее сообщалось о назначении Литвиненко новым секретарем СНБО. Указом Зеленского прошлый секретарь Алексей Данилов был снят с этой должности.