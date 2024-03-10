Нетаньяху назвал сроки окончания операции в секторе Газа

Военная операция Израиля в секторе Газа может завершиться через один-два месяца. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Politico.

«Мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. (Боевые действия - Прим. ред.) займут не более двух месяцев», - сказал израильский премьер.

Он добавил, что при проведении операции израильская армия уничтожила три четверти боевых террористических батальонов палестинского движения ХАМАС. Дальнейшие боевые действия будут идти на протяжении шести, а возможно и четырех недель, отметил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля также сообщил, что если ХАМАС не отпустит оставшихся израильских заложников, то прекращения огня в период Рамадана не будет.

Ранее Нетаньяху заявил, что пока рано говорить о сделке с ХАМАС по прекращению огня. Израильский премьер считает, что смысла говорить о прекращении огня нет, поскольку боевики не предоставили список готовых к освобождению заложников.