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Нетаньяху назвал сроки окончания операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожил три четверти боевых террористических батальонов движения ХАМАС.
Игнат Далакян 2024-03-10 23:18:01
© Фото: JINI XinHua Globallookpress

Военная операция Израиля в секторе Газа может завершиться через один-два месяца. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Politico.

«Мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. (Боевые действия - Прим. ред.) займут не более двух месяцев», - сказал израильский премьер.

Он добавил, что при проведении операции израильская армия уничтожила три четверти боевых террористических батальонов палестинского движения ХАМАС. Дальнейшие боевые действия будут идти на протяжении шести, а возможно и четырех недель, отметил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля также сообщил, что если ХАМАС не отпустит оставшихся израильских заложников, то прекращения огня в период Рамадана не будет.

Ранее Нетаньяху заявил, что пока рано говорить о сделке с ХАМАС по прекращению огня. Израильский премьер считает, что смысла говорить о прекращении огня нет, поскольку боевики не предоставили список готовых к освобождению заложников.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху
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