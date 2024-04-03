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Мишустин: налоговые изменения должны снизить неравенство в обществе

Премьер-министр отметил, что налоговая система должна учитывать уровень доходов граждан и компаний.
Сергей Лебедев 2024-04-03 15:29:15
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов в бюджет, но и сокращать неравенство. Об этом в ходе выступления в Государственной думе России заявил председатель правительства Михаил Мишустин, говоря о модернизации фискальной системы.

«Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии наших субъектов. Учитывать уровень доходов граждан и компаний», - сказал премьер-министр.

По словам Михаила Мишустина, предстоящие изменения в налоговой сфере должны работать на благо людей и экономики страны в целом.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения прогрессивного налогообложения. Глава государства отметил необходимость создания более справедливой системы налогообложения в стране. По его мнению, на решение общенациональных задач должны больше отдавать те, у кого выше доход.

#Владимир Путин #михаил мишустин #Президент #госдума #налоги #премьер-министр #председатель правительства
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