Мишустин: налоговые изменения должны снизить неравенство в обществе

Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов в бюджет, но и сокращать неравенство. Об этом в ходе выступления в Государственной думе России заявил председатель правительства Михаил Мишустин, говоря о модернизации фискальной системы.

«Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии наших субъектов. Учитывать уровень доходов граждан и компаний», - сказал премьер-министр.

По словам Михаила Мишустина, предстоящие изменения в налоговой сфере должны работать на благо людей и экономики страны в целом.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения прогрессивного налогообложения. Глава государства отметил необходимость создания более справедливой системы налогообложения в стране. По его мнению, на решение общенациональных задач должны больше отдавать те, у кого выше доход.