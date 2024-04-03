Мишустин разделяет желание возмездия после теракта в «Крокусе»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что разделяет желание возмездия исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта и с пониманием относится к предложениям по вопросам миграции.

«Я разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах. И с пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии», - сказал он, выступая с отчетом о работе кабмина перед депутатами Государственной думы РФ.

Глава российского правительства также отметил, что стремление принять дополнительные решения понятно и справедливо, и выразил уверенность в том, что «виновные понесут наказание». При этом Мишустин обратил внимание на то, что подготовка, обсуждение и утверждение всех инициатив должны проходить с учетом правоохранительных органов, в компетенцию которых входит обеспечение безопасности граждан.

«Необходимо вести согласованную работу, только так она будет эффективной», - заключил премьер-министр РФ.

Во время заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у Запада не получится «прикрыть» киевский режим после теракта в «Крокусе». Она отметила, что развернутая западными странами кампания по выгораживанию Киева не сможет отразиться на объективности расследования.