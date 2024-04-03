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Матвиенко заявила, что Западу не удастся прикрыть Киев после «Крокуса»

В России хорошо понимают причины такой «горячки» со стороны западных стран, отметила спикер Совфеда.
Анна Назайкина 2024-04-03 12:38:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Западные страны не смогут «прикрыть» киевский режим после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время заседания. Оно началось с минуты молчания по жертвам теракта.

Кроме того, председатель СФ подчеркнула, что Соединенные Штаты и некоторые другие страны Запада сразу после произошедшего начали действовать.

«Когда еще буквально, что называется, не смолкли выстрелы, на полную мощность включили свой пропагандистский аппарат и начали активно выгораживать Украину. На воре, что называется, и шапка горит», - сказала Матвиенко.

Сенатор добавила, что в России хорошо понимают причины таких поспешных действий, такой «горячки», однако кампания по выгораживанию Киева не сможет отразиться на объективности расследования.

Сегодня уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что число детей, ставших жертвами страшных событий в «Крокусе», увеличилось до шести.

#Украина #расследование #Запад #валентина матвиенко #Совет Федерации #Крокус сити холл
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