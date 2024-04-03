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В ДТЭК заявили о потере 80% генерирующих мощностей энергохолдинга

В компании назвали ситуацию сложной.  В некоторых областях Украины приходится аварийно отключать электричество.
Ирина Егорова 2024-04-03 01:05:44
© Фото: dtek_ua, Telegram © Видео: dtek_ua, Telegram

В результате ударов ВС РФ украинские ТЭС получили серьезные повреждения, что привело к потере 80% генерирующих мощностей энергохолдинга ДТЭК.

«Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая»,  - передает «360» со ссылкой на сообщение компании в Telegram.  

Украинская компания дополнила публикацию видео, на котором представлены последствия ударов по одной из теплоэлектростанций - внутри помещения видны только завалы металлоконструкций. Сейчас в некоторых областях Украины прибегают к аварийному отключению электричества.

Атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины были совершены в период с 22 по 29 марта. Министерство обороны России сообщало о нанесении ударов, в том числе с применением высокоточного оружия.

#Украина #ДТЭК #Электричество #мощность #энергохолдинг
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