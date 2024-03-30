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ВС РФ нанесли групповые удары «Кинжалами» и «Цирконами» по объектам ВПК Украины

За неделю российские войска нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием.
2024-03-30 15:11:52
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Вооруженные силы России в период с 23 по 30 марта нанесли один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для нанесения использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, морского, воздушного базирования. В числе примененного вооружения - гиперзвуковое ракеты «Циркон», аэробаллистические ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты.

В резултате поражены - предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и Службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы хранения горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики и пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

Все назначенные объекты были поражены, а цели ударов - достигнуты.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #Высокоточное оружие #массированный удар #групповой удар
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