МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Росстат: в 2045 году продолжительность жизни составит 84,5 года

В пессимистичном варианте прогноза продолжительность жизни составит 77,1 года.
Сергей Лебедев 2024-01-09 18:21:01
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В России ожидаемая продолжительность жизни в 2045 году в оптимистичном варианте составит 84,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на демографический прогноз Росстата.

Отмечается, что в низком варианте прогноза продолжительность жизни составит 77,1 года, а в среднем - 79,8 года.

Напомним, ранее Росстат отчитался о рекордном росте продолжительности жизни россиян. Он вырос на 2,66 года, почти до 72,8 года.

Тенденция сменилась на восходящую после двухлетнего спада на фоне коронавируса. Наибольшими темпами продолжительность жизни растет в Москве, Саратовской области, Татарстане и Бурятии. Наименьший прирост демонстрирует Ингушетия.

#продолжительность жизни #демография #прогноз #статистика #Росстат
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»