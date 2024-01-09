Росстат: в 2045 году продолжительность жизни составит 84,5 года

В России ожидаемая продолжительность жизни в 2045 году в оптимистичном варианте составит 84,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на демографический прогноз Росстата.

Отмечается, что в низком варианте прогноза продолжительность жизни составит 77,1 года, а в среднем - 79,8 года.

Напомним, ранее Росстат отчитался о рекордном росте продолжительности жизни россиян. Он вырос на 2,66 года, почти до 72,8 года.

Тенденция сменилась на восходящую после двухлетнего спада на фоне коронавируса. Наибольшими темпами продолжительность жизни растет в Москве, Саратовской области, Татарстане и Бурятии. Наименьший прирост демонстрирует Ингушетия.