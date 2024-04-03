МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин присвоил космонавту Кикиной звание Героя России

Кроме того, Анне Кикиной присвоено почетное звание летчика-космонавта РФ.
Ян Брацкий 2024-04-03 12:08:32
© Фото: Roscosmos, Globallookpress

Космонавту Анне Кикиной указом президента Владимира Путина присвоено звание Героя России. В документах сказано, что такой чести она удостоилась за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС.

Кроме того, Анне Кикиной присвоено почетное звание летчика-космонавта Российской Федерации.

Свой первый полет на Международную космическую станцию Анна Кикина совершила 5 октября 2022 года. На орбите она пробыла до 12 марта. Кикина первой из россиян прибыла на МКС и вернулась на Землю на американском космическом корабле Crew Dragon.

#космос #Путин #мкс #Герой России #Анна Кикина
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322