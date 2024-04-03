Путин присвоил космонавту Кикиной звание Героя России

Космонавту Анне Кикиной указом президента Владимира Путина присвоено звание Героя России. В документах сказано, что такой чести она удостоилась за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС.

Кроме того, Анне Кикиной присвоено почетное звание летчика-космонавта Российской Федерации.

Свой первый полет на Международную космическую станцию Анна Кикина совершила 5 октября 2022 года. На орбите она пробыла до 12 марта. Кикина первой из россиян прибыла на МКС и вернулась на Землю на американском космическом корабле Crew Dragon.