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Кикина рассказала, как политическая ситуация отразилась на общении космонавтов

Ян Брацкий
03:48 03.04.2023
Анна Кикина первой из россиян прибыла на МКС и вернулась со станции на американском космическом корабле Crew Dragon.
Кикина рассказала, как политическая ситуация отразилась на общении космонавтов
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Российский космонавт Анна Кикина, недавно вернувшаяся с околоземной орбиты рассказала, как политическая обстановка в мире повлияла на взаимодействие экипажей на Международной космической станции.

«На работу в экипаже и на общее взаимодействие внутри экипажа политическая обстановка никак не влияла», - рассказала Кикина в беседе с РИА Новости.

Свой первый полет на МКС Анна Кикина совершила с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском космическом корабле Crew Dragon. Сейчас на орбитальной станции продолжат работать семь человек, включая россиян Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева.

Ранее единственная женщина-космонавт Роскосмоса Анна Кикина рассказала, чем по ее мнению, пахнет на борту МКС. Со слов Кикиной, в отсеках станции пахнет горячим металлом, как после сварки. К этому аромату могут добавляться посторонние, в зависимости от прибывшего груза.

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