Фрегаты СФ разгромили корабельную группу «врага» в Баренцевом море

Экипажи фрегатов Северного флота отработали уничтожение корабельной группировки условного противника в Баренцевом море. Об этом сообщает Минобороны России.

В составе группы в открытом море несколько дней действовали многоцелевые фрегаты проекта 22 350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

Корабельная группировка условного противника была поражена высокоточным оружием. Уточняется, что пуски были электронными. При этом в МО РФ рассказали, что врага имитировала корабельная группировка Северного флота, которую возглавлял большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко».

Кроме этого, фрегаты вели стрельбу 130-миллиметровыми орудиями по движущейся морской цели на удалении более 10 километров.

Еще экипажи провели учения по обороне кораблей от беспилотников и безэкипажных катеров-камикадзе. А расчеты зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш» отработали поражение воздушных и надводных целей. В отражении воздушной атаки условного противника участвовали и комплексы постановки пассивных помех.

В российском оборонном ведомстве отметили, что роль воздушного противника выполняли самолеты смешанного авиакорпуса Северного флота.

Ранее сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота провели учения по борьбе с пиратством в Аравийском море.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.