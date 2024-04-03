МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фрегаты СФ разгромили корабельную группу «врага» в Баренцевом море

Кроме этого, экипажи фрегатов в ходе учений поразили морские движущиеся мишени и отразили воздушную атаку, которую имитировали самолеты смешанного авиакорпуса Северного флота.
2024-04-03 11:50:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи фрегатов Северного флота отработали уничтожение корабельной группировки условного противника в Баренцевом море. Об этом сообщает Минобороны России. 

В составе группы в открытом море несколько дней действовали многоцелевые фрегаты проекта 22 350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

Корабельная группировка условного противника была поражена высокоточным оружием. Уточняется, что пуски были электронными. При этом в МО РФ рассказали, что врага имитировала корабельная группировка Северного флота, которую возглавлял большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко».

Кроме этого, фрегаты вели стрельбу 130-миллиметровыми орудиями по движущейся морской цели на удалении более 10 километров. 

Еще экипажи провели учения по обороне кораблей от беспилотников и безэкипажных катеров-камикадзе. А расчеты зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш» отработали поражение воздушных и надводных целей. В отражении воздушной атаки условного противника участвовали и комплексы постановки пассивных помех.

В российском оборонном ведомстве отметили, что роль воздушного противника выполняли самолеты смешанного авиакорпуса Северного флота. 

Ранее сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота провели учения по борьбе с пиратством в Аравийском море.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВМФ #учения #Баренцево море #фрегаты
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322