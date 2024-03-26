МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством в Аравийском море

Экипажи судов отработали алгоритмы по уничтожению сил потенциального противника в водах Аденского залива.
Глеб Владовский 2024-03-26 04:28:01
© Фото: Минобороны России

В ТОФ сообщили об успешно проведенных учениях по борьбе с пиратством в водах Аравийского моря.

По сценарию, корабли, после получения сигнала бедствия от гражданского судна, подвергшегося нападению со стороны пиратов, должны были поспешить на помощь. Прибыв в район условного нападения, экипажи отработали действия по отражению нападения пиратов на торговое судно.

Уточняется, что в маневрах, проходивших в Аденском заливе, принимали участие ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». Экипажи кораблей отработали совместные действия по уничтожению нескольких безэкипажных катеров и БПЛА условного противника в условиях массированной атаки.

Сообщается, что все цели были успешно уничтожены.

#армия #учения #тоф #аденский залив #пираты
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 