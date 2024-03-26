Корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством в Аравийском море

В ТОФ сообщили об успешно проведенных учениях по борьбе с пиратством в водах Аравийского моря.

По сценарию, корабли, после получения сигнала бедствия от гражданского судна, подвергшегося нападению со стороны пиратов, должны были поспешить на помощь. Прибыв в район условного нападения, экипажи отработали действия по отражению нападения пиратов на торговое судно.

Уточняется, что в маневрах, проходивших в Аденском заливе, принимали участие ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». Экипажи кораблей отработали совместные действия по уничтожению нескольких безэкипажных катеров и БПЛА условного противника в условиях массированной атаки.

Сообщается, что все цели были успешно уничтожены.