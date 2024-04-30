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Возле Комсомольска-на-Амуре заметили смерч

Редкое для региона природное явление не принесло никаких разрушений.
Сергей Лебедев 2024-04-30 09:26:51
© Фото: tvoiakomsa, VK © Видео: tvoiakomsa, VK

Сегодня возле города Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае возник смерч. Редкое для региона природное явление очевидцы заметили и сняли на видео у поселка Новый мир.

По предварительной информации, атмосферный вихрь не принес никаких разрушений. О пострадавших также не сообщается.

Напомним, в прошлом месяце в Приморском крае впервые зафиксировали огненный смерч. Вихрь достигал в высоту около десяти метров.

Отмечается, что огненное торнадо могло возникнуть на месте природных пожаров из-за смешения раскаленного воздуха и холодного.

#Смерч #Хабаровский край #Вихрь #Новый мир #природное явление #Комсомольск-на-Амуре
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