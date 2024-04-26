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ФСБ задержала двух членов проукраинской ячейки под Волгоградом

Сообщается, что подозреваемые с марта по ноябрь 2023 года повредили 16 машин с символикой СВО или принадлежащих выходцам с Северного Кавказа и из Центральной Азии.
Глеб Владовский 2024-04-26 09:46:56
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали двух членов неонацистской ячейки National-Socialism/White Power*, готовивших теракт в Волгоградской области.

В ходе обысков силовики обнаружили взрывное устройство, а непосредственно на допросе задержанные признались, что установили связь с главарями неонацистской группировки, от которых и получили все необходимые инструкции.

В ведомстве отметили, что подозреваемые в качестве целей выбрали местный отдел полиции, военкомат, пункты общепита и массового скопления людей.

Уточняется, что подозреваемые с марта по ноябрь 2023 года повредили в общей сложности 16 машин с символикой СВО или принадлежащих выходцам с Северного Кавказа и из Центральной Азии.

Ранее сообщалось о задержании двух лиц, установивших муляжи взрывчатых устройств под автомобильным мостом в Твери.

* National Socialism/White Power - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. 

#ФСБ #Волгоградская область #Неонацисты #Задержание
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