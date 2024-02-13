Разведчик ВС РФ отметил удобство корректировки огня БМП-3

Разведчик ВС РФ из состава «Южной» группировки войск рассказал об удобстве корректировки огня БМП-3. Видео беседы с ним предоставило Минобороны России.

«Точность машины позволяет засылать в цель один за одним, у нас традицией стало считать только прямые попадания, так как машина позволяет вести корректировки по метражу, пять метров вперед-назад и вправо-влево брать поправки», - заметил военнослужащий.

В качестве яркого примера успешной боевой работы БМП-3 боец вспомнил, как однажды группу наблюдателей противника удалось прижать к земле огнем автоматической гранатометной системы и после этого уничтожить 100-миллиметровыми снарядами.

Помимо этого, военнослужащий среди преимуществ БМП-3 выделил ее подвижность.

Ранее сообщалось, что бронегруппа БМП-3 обратила в бегство украинских боевиков под Артемовском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.