Разведчик ВС РФ отметил удобство корректировки огня БМП-3

Разведчик ВС РФ из состава «Южной» группировки войск рассказал об удобстве корректировки огня БМП-3. Видео беседы с ним предоставило Минобороны России.
«Точность машины позволяет засылать в цель один за одним, у нас традицией стало считать только прямые попадания, так как машина позволяет вести корректировки по метражу, пять метров вперед-назад и вправо-влево брать поправки», - заметил военнослужащий.
В качестве яркого примера успешной боевой работы БМП-3 боец вспомнил, как однажды группу наблюдателей противника удалось прижать к земле огнем автоматической гранатометной системы и после этого уничтожить 100-миллиметровыми снарядами.
Помимо этого, военнослужащий среди преимуществ БМП-3 выделил ее подвижность.
Ранее сообщалось, что бронегруппа БМП-3 обратила в бегство украинских боевиков под Артемовском.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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