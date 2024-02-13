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Разведчик ВС РФ отметил удобство корректировки огня БМП-3

Кроме этого, по словам военнослужащего, среди положительных характеристик этой боевой машины находится и высокая подвижность.
2024-02-13 11:57:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разведчик ВС РФ из состава «Южной» группировки войск рассказал об удобстве корректировки огня БМП-3. Видео беседы с ним предоставило Минобороны России.

«Точность машины позволяет засылать в цель один за одним, у нас традицией стало считать только прямые попадания, так как машина позволяет вести корректировки по метражу, пять метров вперед-назад и вправо-влево брать поправки», - заметил военнослужащий. 

В качестве яркого примера успешной боевой работы БМП-3 боец вспомнил, как однажды группу наблюдателей противника удалось прижать к земле огнем автоматической гранатометной системы и после этого уничтожить 100-миллиметровыми снарядами. 

Помимо этого, военнослужащий среди преимуществ БМП-3 выделил ее подвижность. 

Ранее сообщалось, что бронегруппа БМП-3 обратила в бегство украинских боевиков под Артемовском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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