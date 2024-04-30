Конгресс США пригрозил МУС ответом на расследование против Израиля

Представители Конгресса США пригрозили ответными мерами Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, в случае если тот выдаст ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Уточняется, что подобный законопроект уже находится в разработке, его поддерживают представители обеих партий США - консерваторы и республиканцы. Документ будет затрагивать ордера МУС любого вида.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал американского лидера Джо Байдена помочь предотвратить выдачу ордеров со стороны МУС. Американская сторона не стала комментировать разговор двух лидеров, однако отметила, что Вашингтон не поддерживает расследование суда.

МУС собирается выдать ордера на задержание Биньямина Нетаньяху и ряда других военных лиц страны по обвинению в военных преступлениях против палестинцев в секторе Газа.

Напомним, ранее с критикой Нетаньяху выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал израильского лидера «Гитлером нашего времени», обвинив Израиль в геноциде против палестинского народа в секторе Газа.