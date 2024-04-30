МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Конгресс США пригрозил МУС ответом на расследование против Израиля

Международный уголовный суд (МУС) планирует выдать ордера на арест израильских военных чиновников, в том числе премьера Биньямина Нетаньяху, в рамках расследования преступлений Тель-Авива против мирного населения сектора Газа.
Елизавета Кондрикова 2024-04-30 04:16:41
© Фото: Liu Jie, XinHua Globallookpress

Представители Конгресса США пригрозили ответными мерами Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, в случае если тот выдаст ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Уточняется, что подобный законопроект уже находится в разработке, его поддерживают представители обеих партий США - консерваторы и республиканцы. Документ будет затрагивать ордера МУС любого вида.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал американского лидера Джо Байдена помочь предотвратить выдачу ордеров со стороны МУС. Американская сторона не стала комментировать разговор двух лидеров, однако отметила, что Вашингтон не поддерживает расследование суда.

МУС собирается выдать ордера на задержание Биньямина Нетаньяху и ряда других военных лиц страны по обвинению в военных преступлениях против палестинцев в секторе Газа.

Напомним, ранее с критикой Нетаньяху выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал израильского лидера «Гитлером нашего времени», обвинив Израиль в геноциде против палестинского народа в секторе Газа.

#сша #Израиль #конгресс США #Биньямин Нетаньяху #МУС
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049