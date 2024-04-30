Полянский заявил в ООН о замалчивании проблем со свободой СМИ

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил в ангажированности международные организации, которые не реагируют на притеснения СМИ, не вписывающиеся в прозападные нарративы. По мнению дипломата, замалчивание проблем со свободой слова выдает индульгенции на дальнейшие репрессии против неугодных медиа.

«Отсутствие реакции профильных организаций в отношении... нарушений международных обязательств, откровенных преступлений и даже терактов против СМИ и журналистов... свидетельствуют об ангажированности и неспособности выполнять свой профессиональный долг», - приводит РИА Новости слова Полянского.

Дипломат назвал ужасающей ситуацию со свободой СМИ в Прибалтике, где под предлогом борьбы с «российской пропагандой» устроили гонения русскоязычных СМИ. По русофобскому пути Прибалтики следует Молдавия, добавил Полянский.

Ранее он заявил, что киевский режим открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов. На эти преступления своих украинских подопечных их западные кураторы закрывают глаза, заявил он.