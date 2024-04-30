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Полянский уличил Киев в бравировании убийствами российских журналистов

По мнению первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, западные кураторы закрывают глаза на преступления киевского режима.
Ян Брацкий 2024-04-30 00:33:10
© Фото: Loey Felipe UN Photo, Globallookpress

Украинские власти открыто бравируют причастностью к убийствам российских журналистов. Об этом на заседании Комитета по информации ГА ООН заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Экстремальным проявлением нетерпимости к другим точкам зрения стали целенаправленные жестокие убийства российских журналистов, реализуемые террористическими методами», - приводит РИА Новости слова Полянского.

Дипломат перечислил представителей прессы, погибших от рук киевского режима только за последнее время. Это Дарья Дугина, Владлен Татарский, Олег Клоков, Борис Максудов, Ростислав Журавлев и Семен Еремин. По мнению Полянского, Владимир Зеленский открыл на российских журналистов настоящую охоту. И на все его преступления западные кураторы Украины закрывают глаза.

Такого же мнения придерживаются в МИД России. Ранее его официальный представитель Мария Захарова обвинила Киев в хладнокровном и целенаправленном убийстве военкора «Известий» Семена Еремина. По ее мнению, это в полной мере отражает террористическую сущность властей современной Украины.

#ООН #журналисты #полянский #Киевский режим #дарья дугина #Владлен Татарский
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