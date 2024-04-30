Полянский уличил Киев в бравировании убийствами российских журналистов

Украинские власти открыто бравируют причастностью к убийствам российских журналистов. Об этом на заседании Комитета по информации ГА ООН заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Экстремальным проявлением нетерпимости к другим точкам зрения стали целенаправленные жестокие убийства российских журналистов, реализуемые террористическими методами», - приводит РИА Новости слова Полянского.

Дипломат перечислил представителей прессы, погибших от рук киевского режима только за последнее время. Это Дарья Дугина, Владлен Татарский, Олег Клоков, Борис Максудов, Ростислав Журавлев и Семен Еремин. По мнению Полянского, Владимир Зеленский открыл на российских журналистов настоящую охоту. И на все его преступления западные кураторы Украины закрывают глаза.

Такого же мнения придерживаются в МИД России. Ранее его официальный представитель Мария Захарова обвинила Киев в хладнокровном и целенаправленном убийстве военкора «Известий» Семена Еремина. По ее мнению, это в полной мере отражает террористическую сущность властей современной Украины.