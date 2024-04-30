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Полянский обвинил США в стремлении к глобальной цифровой диктатуре

Первый зампостпреда РФ при ООН указал на выборочные блокировки аккаунтов СМИ и пользователей на иностранных цифровых площадках из-за транслирования мнения, отличного от западного.
Елизавета Кондрикова 2024-04-30 02:13:18
© Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

США стремятся к глобальной диктатуре в цифровой сфере, намереваясь ограничить способность других стран мира распространить свой суверенитет на цифровой мир, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Пользуясь тем, что в странах Запада находятся основные рычаги управления интернетом, а в юрисдикциях этих стран, в первую очередь США, прописались все основные ИТ-монополисты, Вашингтон санкционировал процессы, логическим завершением которых призвана стать глобальная цифровая диктатура», - приводит РИА Новости слова Полянского, сказанные им на заседании Комитета по информации в Генассамблее ООН.

В качестве примера Полянский обратил внимание на распространение русофобских высказываний на западных цифровых площадках, отметив, что этот процесс никак не регулируется. В то время как любая точка зрения, которая отличается от мейнстримной западной, в аккаунтах СМИ или рядовых пользователей тщательно модерируется.

По словам Полянского, за подобной выборочной блокировкой мнений стоят именно госструктуры Вашингтона. Они используют «ИТ-гигантов» для манипулирования общественным сознанием и распространения пропаганды.

В рамках своего выступления в ГА ООН Полянский также указал на нетерпимость к другим точкам зрения со стороны Украины и целенаправленные убийства российских журналистов. По словам первого зампостпреда России при ООН, Владимир Зеленский начал охоту на журналистов нашей страны.

#сша #Запад #интернет #глобальная диктатура #цифровая сфера
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