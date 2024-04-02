ООН: от ударов Израиля по Газе погибли 196 гуманитарных работников

В ходе конфликта в секторе Газа в результате израильских авиаударов погибли 196 сотрудников гуманитарных организаций. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.

«Число сотрудников гуманитарных организаций, погибших в этом конфликте, достигло 196, включая более 175 сотрудников ООН», - написал он на своей странице в социальной сети X.

Напомним, накануне в результате удара Израиля по сектору Газа погибли шесть сотрудников международной неправительственной организации World Central Kitchen, которые везли гуманитарную помощь беженцам.

Жертвами атаки стали граждане США, Канады, Польши, Австралии и Великобритании. Также погиб водитель-палестинец.