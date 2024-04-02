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ООН: от ударов Израиля по Газе погибли 196 гуманитарных работников

Антониу Гутерреш заявил, что жертвами атак стали более 175 сотрудников ООН.
Сергей Лебедев 2024-04-02 22:54:42
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press

В ходе конфликта в секторе Газа в результате израильских авиаударов погибли 196 сотрудников гуманитарных организаций. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.

«Число сотрудников гуманитарных организаций, погибших в этом конфликте, достигло 196, включая более 175 сотрудников ООН», - написал он на своей странице в социальной сети X.

Напомним, накануне в результате удара Израиля по сектору Газа погибли шесть сотрудников международной неправительственной организации World Central Kitchen, которые везли гуманитарную помощь беженцам.

Жертвами атаки стали граждане США, Канады, Польши, Австралии и Великобритании. Также погиб водитель-палестинец.

#ООН #авиаудар #Израиль #сектор Газа #атака #Антониу Гутерреш #погибли
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