МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политик Аргвлияни заявила, что Запад воспитывает детей Грузии врагами

Член политического совета партии «Солидарность во имя мира» считает, что Грузия может дать отпор Западу и не допустит столкновения между гражданами.
Владимир Рубанов 2024-04-30 18:25:49
© Фото: Nicholas Muller Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Принятие закона об иноагентах входит в интересы населения Грузии, заявила «Звезде» член политического совета партии «Солидарность во имя мира» Натали Аргвлияни. Она напомнила, что в прошлом году парламент принял тот же самый закон в первом чтении, но из-за сильного влияния Запада его пришлось отозвать.

В этом году правящая партия Грузии решила вернуться к этому законопроекту по просьбе населения, сказала Аргвлияни. И снова его рассмотрение сопровождается акциями протеста, которые организованы западными странами.

«Закон обязательно будет принят. Но Запад против, чтобы не было понятно, куда уходят их гранты, на что они эти деньги тратят», - сказала член политсовета партии.

Аргвлияни подчеркнула, что на акцию в поддержку законопроекта вышло много жителей Грузии.

«Запад тренирует наших детей и воспитывает грузинских врагов, которые оплачены долларами. Наши дети не понимают, они молодые и идут на все. Они думают, что если свергнуть наше правительство, у них все получится в лучшей степени. Но это не так. Запад хочет повлиять на нашу страну - вот их цель. Но у них это не получится», - заявила она.

Политик считает, что Грузия может дать отпор Западу и не допустит столкновения между гражданами.

Накануне парламент Грузии одобрил законопроект об иноагентах в во втором чтении.

#голосование #Грузия #Парламент #наш эксклюзив #акции протеста #закон об иноагентах
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049