Принятие закона об иноагентах входит в интересы населения Грузии, заявила «Звезде» член политического совета партии «Солидарность во имя мира» Натали Аргвлияни. Она напомнила, что в прошлом году парламент принял тот же самый закон в первом чтении, но из-за сильного влияния Запада его пришлось отозвать.

В этом году правящая партия Грузии решила вернуться к этому законопроекту по просьбе населения, сказала Аргвлияни. И снова его рассмотрение сопровождается акциями протеста, которые организованы западными странами.

«Закон обязательно будет принят. Но Запад против, чтобы не было понятно, куда уходят их гранты, на что они эти деньги тратят», - сказала член политсовета партии.

Аргвлияни подчеркнула, что на акцию в поддержку законопроекта вышло много жителей Грузии.

«Запад тренирует наших детей и воспитывает грузинских врагов, которые оплачены долларами. Наши дети не понимают, они молодые и идут на все. Они думают, что если свергнуть наше правительство, у них все получится в лучшей степени. Но это не так. Запад хочет повлиять на нашу страну - вот их цель. Но у них это не получится», - заявила она.

Политик считает, что Грузия может дать отпор Западу и не допустит столкновения между гражданами.

Накануне парламент Грузии одобрил законопроект об иноагентах в во втором чтении.