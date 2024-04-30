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Лавров объяснил главе МИД Таджикистана проверки на границе

Глава МИД России заявил, что эти проверки носят временный характер.
Владимир Рубанов 2024-04-30 15:35:45
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил таджикскому коллеге Сироджиддину Мухриддину, что тщательные проверки приезжающих в страну иностранцев связаны c терактом в «Крокус Сити холле» и не направлены против конкретной нации или религии. О телефонном разговоре министров сообщил МИД России.

Лавров заявил, что эти проверки носят временный характер и подчеркнул, что обстановка на пунктах пропуска постепенно нормализуется.

Стороны сошлись в том, что нужно бережно относиться к проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества, сохранению и укреплению их позитивной динамики.

Накануне МИД Таджикистана вручил ноту российскому послу в связи со случаями якобы негативного отношения к гражданам республики и нарушения их прав. В министерстве рекомендовали гражданам Таджикистана не посещать Россию.

Ранее суд в Москве арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Это гражданин Таджикистана. В результате вооруженного нападения 22 марта 2024 года погибли около 145 человек, более 500 получили ранения.

#Теракт #Сергей Лавров #мигранты #таджикистан #МИД России #Проверки #Крокус сити холл #Сироджиддин Мухриддин
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