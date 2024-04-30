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Лукашенко хотел бы построить в Белоруссии вторую АЭС

Президент Белоруссии оговорился, что нужно еще найти способ профинансировать такое строительство.
Владимир Рубанов 2024-04-30 15:10:09
© Фото: Rosatom via Globallookpress.com

Александр Лукашенко выступает за строительство в стране второй атомной электростанции. Об этом президент Белоруссии заявил во время рабочей поездки в Могилевскую область, передает БелТА.

Лукашенко назвал решение о возведении Белорусской АЭС правильным и мудрым. Он рассказал о критике со стороны Польши и Литвы, но в результате страна получила самый чистый вид энергии, а также знания и специалистов в сфере атомной энергетики.

По словам президента Белоруссии, решение о строительстве второй АЭС пока не принято. При планировании строительства БелАЭС была определена запасная площадка - Краснополянская, восточнее Могилева.

Однако сейчас было бы дешевле разместить еще два реактора в Островце, где в итоге построили первую в стране АЭС, сказал глава государства. И новое строительство, если будет принято такое решение, логично развернуть на востоке, потому что «на западе есть станция», сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии оговорился, что нужно еще найти способ профинансировать такое строительство. Однако он считает, что возведение второй АЭС было бы серьезным шагом вперед - как развитие в космической сфере.

Строительство БелАЭС в районе города Островец Гродненской области началось в 2013 году при помощи России. Она создана по типовому российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок БелАЭС запустили 7 ноября 2020 года, второй подключили к энергосистеме страны в прошлом году.

В ноябре 2023 года гендиректор Росатома Алексей Лихачев передал Александру Лукашенко символический паспорт атомной электростанции, свидетельствующий о ее готовности. Общая мощность станции составляет 2400 МВт.

#белоруссия #Александр Лукашенко #БелАЭС #атомная станция #атомная энегретика
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