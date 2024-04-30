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Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на острове в Хабаровске

Экипаж вертолета уже выполнил 36 сбросов воды общим объемом 108 тонн.  
Сергей Лебедев 2024-04-30 14:22:28
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В Хабаровске пытаются ликвидировать крупный ландшафтный пожар на острове Дачный. С огнем борются более 30 человек. Спасателям пришлось задействовать вертолет Ми-8 с водосливным устройством и плавательные средства. Об этом сообщили в МЧС России.

«Транспортное сообщение с островными территориями, где располагаются дачные участки, возможно только по воде», - отметили в ведомстве.  

Сообщается, что пламя распространялось по сухостою, марям и заброшенным территориям на значительные площади. Распространению огня способствует порывистый ветер.

На данный момент экипаж вертолета Ми-8 МЧС России уже выполнил 36 сбросов воды общим объемом 108 тонн.  

Ранее «Звезда» сообщала, что сегодня в Хабаровском крае заволокло дымом Комсомольск-на-Амуре. Местные жители вынуждены использовать средства индивидуальной защиты.

#пожар #вертолет #Ми-8 #вода #МЧС #огонь #хабаровск #Возгорание #остров
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