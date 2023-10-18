Путин заявил, что ракеты ATACMS от США продлевают агонию для Украины

Эти ракеты не помогут Киеву изменить ситуацию на линии соприкосновения, подчеркнул российский лидер.

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Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Пекине прокомментировал поставки Соединенных Штатов Киеву ракет ATACMS.

Журналисты спросили российского лидера, насколько серьезно это может изменить обстановку и как Москва будет реагировать.

«Это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу... Мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война», - сказал он.

То, что у Украины появились такие ракеты, вообще не в состоянии изменить положение дел на линии соприкосновения, это невозможно, подчеркнул Путин.

Президент назвал такой шаг очередной ошибкой со стороны Соединенных Штатов - это просто продлевает «агонию» для Украины.

Ранее в Вашингтоне подтвердили, что Соединенные Штаты тайно передали Украине ATACMS. Как утверждалось, максимальная дальность ракет составляет около 305 км. В Белом доме выразили надежду на то, что значительно повысят возможности украинской армии на поле боя.