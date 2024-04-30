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Утверждены категории граждан, которым отменят комиссию за оплату ЖКУ

В частности, речь идет о многодетных семьях и пенсионерах.
Анна Назайкина 2024-04-30 13:02:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Кабмин России перечислил категории граждан, которых освободят от комиссии при оплате ЖКУ и пеней. Это следует из распоряжения, которое разместили на сайте правительства.

В документе указано, что эти группы смогут оплачивать коммунальные услуги и погашать несвоевременные платежи без комиссии с 1 июля этого года, пишет Sputnik.

Под распоряжением поставил подпись председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

К таким категориям относятся родители, воспитывающие трех и более детей, граждане пенсионного возраста, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших ветеранов боевых действий.

Ранее юрист Андрей Костянов объяснил, что нужно делать, если жильцу в квитанции за жилищно-коммунальные услуги пришли слишком большие суммы и как платить меньше за ЖКУ.

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