Утверждены категории граждан, которым отменят комиссию за оплату ЖКУ

Кабмин России перечислил категории граждан, которых освободят от комиссии при оплате ЖКУ и пеней. Это следует из распоряжения, которое разместили на сайте правительства.

В документе указано, что эти группы смогут оплачивать коммунальные услуги и погашать несвоевременные платежи без комиссии с 1 июля этого года, пишет Sputnik.

Под распоряжением поставил подпись председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

К таким категориям относятся родители, воспитывающие трех и более детей, граждане пенсионного возраста, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших ветеранов боевых действий.

Ранее юрист Андрей Костянов объяснил, что нужно делать, если жильцу в квитанции за жилищно-коммунальные услуги пришли слишком большие суммы и как платить меньше за ЖКУ.