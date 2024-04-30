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Бывший адвокат Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО

Сообщается, что Эльман Пашаев попал под удар украинского дрона-камикадзе.
Сергей Лебедев 2024-04-30 11:53:25
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев получил ранение в зоне специальной операции. Возле Угледара он попал под удар украинского дрона-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Пашаев ТВ».

«Надеемся, что Эльман поправится и продолжит сражаться с бойцами 95-го стрелкового полка», - говорится в заявлении.

По данным журнала Starhit, Эльман Пашаев получил ранение ноги и контузию. Он находится в сознании.

Напомним, в 2020 году Эльмана Пашаева лишали статуса адвоката после резонансного дела о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием Михаила Ефремова. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил человека.

Тогда сообщалось, что адвокат привлекал к делу лжесвидетелей, утверждавших, что актер не находился за рулем машины. В Минюсте посчитали, что поведение Эльмана Пашаева в ходе рассмотрения дела Михаила Ефремова было недопустимым.

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