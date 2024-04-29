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Жители села под Тюменью лишились питьевой воды из-под крана

Теперь воду приходиться набирать из бочки.
Сергей Лебедев 2024-04-29 09:16:27
© Фото: ТРК «Звезда»

Жителям оказавшегося в зоне паводка села Абатское в Тюменской области пришлось отказаться от употребления воды из-под крана в качестве питьевой, так как она непригодна для этих целей. Теперь люди вынуждены набирать воду из бочек. Об этом они рассказали корреспонденту «Звезды».

«Воду отключили. Чистят ее. Приходится ездить за чистой водой. А куда деваться?», - говорят жители села Абатское.

Напомним, накануне вечером сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в селе Абатское под Тюменью поднялся до 1213 сантиметров. При том критической считается отметка в 960 сантиметров.

Ранее корреспондент «Звезды» Тимур Ахмедов показал кадры строительства укреплений федеральной трассы Тюмень-Омск, которую настигает вода.

#Тюмень #вода #паводок #наш эксклюзив #ишим #абатское
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