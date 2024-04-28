На акции протеста в Тбилиси появился спецназ

В Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах задействовали спецназ и дополнительные бригады полиции, сообщает РИА Новости.

Протестующие собрались у здания парламента на проспекте Руставели. Они попытались пройти к сцене у законодательного органа, однако полиция не позволила им этого сделать, что привело к потасовке.

В МВД Грузии призвали сохранять порядок и не нарушать законы, ведомство опубликовало официальное заявление.

Это не первая акция протеста против закона об иноагентах, ранее подобное выступление митингующих прошло в Тбилиси неделю назад. В итоге полиция задержала более десяти человек.

Напомним, в грузинской столице к сегодняшнему вечеру начались столкновения выступающих против спорного закона об иноагентах с полицией, правоохранителям пришлось применить перцовый газ. Ранее сообщалось о намерении правящей партии провести митинг в Тбилиси в понедельник 29 апреля.