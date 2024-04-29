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Кличко заявил, что не встречался с Зеленским с начала конфликта

Мэр Киева рассказал о многочисленных попытках встретиться с Зеленским и допустил, что он занят другими делами.
Елизавета Кондрикова 2024-04-29 05:20:28
© Фото: Anatoliy Siryk Keystone Press Agency Globallookpress

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что ни разу не виделся с Владимиром Зеленским с начала конфликта в стране, допустив, что он занят «другими делами». Об этом глава Киева заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke.

«К сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. У него, наверное, есть другие дела», - цитирует RT слова Кличко.

Он добавил, что пытался «десятки раз» добиться встречи с Зеленским, и призвал забыть о политических амбициях в современных условиях. Кличко отметил, что на фоне конфликта в стране нет сплоченности и единства среди высокопоставленных политиков.

Отдельно он также подчеркнул, что в стране недостаточно делают для борьбы с коррупцией, и так считают сами граждане страны.

Напомним, ранее мэр Киева негативно отозвался о решении Зеленского уволить экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, назвав отставку «очень серьезной ошибкой».

#Украина #Владимир Зеленский #Виталий Кличко #мэр киева
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