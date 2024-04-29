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Вице-президентом Трампа может стать губернатор Северной Дакоты Бергам

По данным американского новостного портала Axios, в последние недели Трамп показывал возросшую заинтересованность в республиканце Дугласе Бергаме.
Елизавета Кондрикова 2024-04-29 03:55:55
© Фото: Office of the Governor, State of North Dakota

Губернатор Северной Дакоты республиканец Дуглас Бергам может стать вице-президентом США в случае переизбрания на пост главы государства экс-президента Дональда Трампа, он является ключевым кандидатом. Об этом сообщил новостной сайт Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В последнее время Трамп уделял повышенное внимание губернатору. В частности экс-президент вместе с женой Меланией принимал Бергама у себя в частной резиденции Мар-а-Лаго на пасхальный ланч, пишет «360»

По мнению предвыборного штаба Трампа, губернатор считается «безопасным кандидатом для привлечения поддержки умеренных избирателей». Сам же Трамп ценит губернаторский опыт Бергама и его надежность.

Бергам же, в свою очередь, «тайно» агитирует за экс-президента в своих появлениях на телевидении.

Уточняется, что на данный момент официального комментария от сторон не поступало.

Напомним, нынешний президент США Джо Байден и Дональд Трамп являются претендентами на пост главы государства на выборах в США в ноябре 2024 года. На данный момент Байден отстает от Трампа в семи ключевых штатах, они смогут стать решающими на предстоящих выборах.

#сша #Дональд Трамп #выборы президента США #вице-президент сша #дуглас бергам
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