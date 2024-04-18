Экипажи танков Т-80 БВ смешали с землей замаскированные блиндажи ВСУ

Экипажи танков Т-80БВ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи и украинскую пехоту на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Командир танка с позывным Пингвин отметил быстроту передвижения Т-80БВ по полю боя, которая сочетается с его способностью передвигаться относительно тихо. Кроме этого, танкист отметил и хорошую маневренность машины, которая позволяет быстро прибыть в нужное место, отработать по противнику, развернуться на месте и тут же сменить позицию.

По словам Пингвина, большую часть времени его танк работает с закрытых огневых позиций. Он добавил, что экипаж не менялся с самого начала спецоперации - танкисты действуют тем же составом, что и в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что российский танк Т-72Б3 уничтожил склад боеприпасов врага на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.