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США уличили пять подразделений ЦАХАЛ в нарушениях прав человека

Речь идет об инцидентах, которые имели место задолго до нынешнего конфликта в секторе Газа и вне пределов палестинского анклава.
Игнат Далакян 2024-04-29 21:26:18
© Фото: Дмитрий Паршин, РИА Новости

Соединенные Штаты уличили в грубых нарушениях прав человека пять подразделений израильской армии, но санкций против них пока не вводят. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель на брифинге.

«Мы обнаружили, что пять израильских подразделений несут ответственность за отдельные случаи грубых нарушений прав человека», - цитирует РИА Новости Пателя.

Он пояснил, что речь идет о происшествиях, которые происходили задолго до нынешней эскалации конфликта в секторе Газа и за пределами палестинского анклава.

В таких случаях американское законодательство обязывает прекратить оказание военной помощи провинившимся частям. Патель сообщил, что администрация США переговаривается с израильским правительством на эту тему и не связана сроками введения санкций. По его словам, решение будет принято после завершения диалога.

Ранее издание Axios сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует объявить о санкциях против батальона ЦАХАЛ «Нецах Йехуда» за нарушение прав человека. Это может стать первым случаем, когда американская сторона введет ограничения против военной части Израиля.

#в стране и мире #сша #санкции #Израиль #ЦАХАЛ #Права человека #нарушение прав
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