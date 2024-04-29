США уличили пять подразделений ЦАХАЛ в нарушениях прав человека

Соединенные Штаты уличили в грубых нарушениях прав человека пять подразделений израильской армии, но санкций против них пока не вводят. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель на брифинге.

«Мы обнаружили, что пять израильских подразделений несут ответственность за отдельные случаи грубых нарушений прав человека», - цитирует РИА Новости Пателя.

Он пояснил, что речь идет о происшествиях, которые происходили задолго до нынешней эскалации конфликта в секторе Газа и за пределами палестинского анклава.

В таких случаях американское законодательство обязывает прекратить оказание военной помощи провинившимся частям. Патель сообщил, что администрация США переговаривается с израильским правительством на эту тему и не связана сроками введения санкций. По его словам, решение будет принято после завершения диалога.

Ранее издание Axios сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует объявить о санкциях против батальона ЦАХАЛ «Нецах Йехуда» за нарушение прав человека. Это может стать первым случаем, когда американская сторона введет ограничения против военной части Израиля.