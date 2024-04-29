Канада отправит Украине 50 бронетранспортеров ACSV 8x8

Канада отправит Украине 50 бронетранспортеров ACSV 8×8. Об этом объявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр.

Первые десять БТР уже этим летом поставят в Европу, сообщает RT в Telegram-канале. Там украинские военные пройдут на них обучение, а осенью машины прибудут на фронт, добавил Билл Блэр.

Также отмечается, что Канада направит Киеву 9,5 миллионов долларов на закупку боеприпасов для украинских военных в рамках чешской инициативы и выделит 2,1 миллионов долларов на производство беспилотных летательных аппаратов..

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщал, что Канада предоставила Украине 1,5 миллиарда долларов в качестве помощи. Планировалось, что средства пойдут на компенсацию дефицита бюджета страны.