В Молдавии суды отменяют штрафы по административным протоколам за ношение георгиевских лент. Однако, глава молдавской полиции Виорел Чернэуцану продолжает угрожать наказанием для тех, кто будет носить этот символ. Об этом сообщает Life со ссылкой на сообщение руководителя Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«Для главного полисмена страны, призванного соблюдать закон, самого закона не существует», - написал он в Telegram-канале.

По словам Петровича, суды в стране раз за разом отменяют административные протоколы за ношение гвардейской или георгиевской ленты, в то время как Чернэуцану «с упорством умалишенного» продолжает грозить штрафами.

«Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным. Хоть один», - написал руководитель Национального координационного комитета «Победа».

Ранее глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что жители Молдавии будут оштрафованы за ношение георгиевской ленты во время праздника Дня Победы.

Напомним, что георгиевскую ленточку наряду с символами Z и V запретили в Молдавии в апреле 2022 года. Президент страны Майя Санду отметила, что данный запрет введен для «безопасности граждан».