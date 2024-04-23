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В Молдавии будут штрафовать за георгиевскую ленту в День Победы

Глава полиции Молдавии призвал граждан соблюдать закон.
Мария Зайцева 2024-04-23 19:59:04
© Фото: Photoagency Interpress Global Look Press

Жители Молдавии будут оштрафованы за ношение георгиевской ленты во время праздника Дня Победы. Об этом 23 марта во время эфира радио Moldova заявил глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну.

В апреле 2022 года в Молдавии запретили георгиевскую ленту, а также символы Z и V. По словам президента страны Майи Санду, запрет введен для «безопасности граждан».

11 апреля в Конституционном суде Молдовы заявили о легальности запрета, но наказание может применяться только в случае использования ленты и символов для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества

Глава полиции призвал граждан соблюдать закон и сообщил о намерениях документировать случаи ношения, пока эти символы запрещены.

Ранее случаи штрафов были в Латвии, там жителям приходили сообщения о заведенных административных делах из-за постов в социальных сетях, посвященных празднованию Дня Победы.

#в стране и мире #день победы #Молдавия #штрафы #георгиевская лента
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