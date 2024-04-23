В Молдавии будут штрафовать за георгиевскую ленту в День Победы

Жители Молдавии будут оштрафованы за ношение георгиевской ленты во время праздника Дня Победы. Об этом 23 марта во время эфира радио Moldova заявил глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну.

В апреле 2022 года в Молдавии запретили георгиевскую ленту, а также символы Z и V. По словам президента страны Майи Санду, запрет введен для «безопасности граждан».

11 апреля в Конституционном суде Молдовы заявили о легальности запрета, но наказание может применяться только в случае использования ленты и символов для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества

Глава полиции призвал граждан соблюдать закон и сообщил о намерениях документировать случаи ношения, пока эти символы запрещены.

Ранее случаи штрафов были в Латвии, там жителям приходили сообщения о заведенных административных делах из-за постов в социальных сетях, посвященных празднованию Дня Победы.