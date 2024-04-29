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Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Кроме того, в местных сообществах сообщают о взрывах в Одессе.
Владимир Рубанов 2024-04-29 18:33:57
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

В Харькове произошла серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он призвал местных жителей к осторожности.

Взрывы в Киевском районе Харькова подтвердил глава областной государственной администрации Олег Синегубов.

Кроме того, издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики сообщила о взрывах в Одессе.

Ранее в Минобороны России сообщили об ударе по железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области. Там был поражен личный состав и техника 67-й мехбригады противника.

#Украина #Харьковская область #Харьков #одесса #взрывы #Одесская область
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