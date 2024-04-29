В Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток

В освобожденной Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток, сообщает «360» со ссылкой на Следственный комитет России. Сотрудники СК намерены установить обстоятельства их гибели и лиц, которые причастны к совершению преступлений.

В ведомстве будут расследовать преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей, говорится в сообщении.

Следователи сообщили об очередных случаях гибели мирных жителей от обстрелов со стороны Украины. Два человека погибли от минометного удара со стороны в поселке Днепряны Херсонской области. Двое ранены в Каховке и Новой Каховке.

Два человека погибли в Пологовском районе Запорожской области, ранены 36-летняя женщина и ее 6-летняя дочь. В поселке Александровка города Донецка от обстрела ВСУ погибла женщина 1952 года рождения.

В Донецке на улице Шевченко украинский дрон сбросил боеприпас. Поврежден автомобиль скорой помощи, ранения получила женщина-фельдшер 1988 года рождения.

Пригород Донецка Авдеевку российские войска освободили 17 февраля. Там был обустроен мощный укрепрайон вооруженных сил Украины.