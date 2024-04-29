МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Казахстан потратит на социалку отобранные у олигархов $90 млн

Владимир Рубанов 2024-04-29 15:05:48
© Фото: KZgovernment, Telegram

В Казахстане вернули в доход государства изъятые у олигархов 40 млрд тенге (более $90 млн). Такое решение приняла комиссия по возврату активов генпрокуратуры Казахстана. Эти деньги направят на социальные цели, частично - на устранение последствий весенних паводков, сообщает RT.

Комиссия одобрила соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов. Больше 38 миллиардов тенге из них составляют денежные средства. Бизнес-центр в Астане оценили еще в 2 миллиарда тенге.

Все эти деньги пустят на социальные цели. Часть их потратят на устранение последствий паводков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за наводнения отменил форум «Астана», который должен был пройти в стране 13 и 14 июня. Сообщалось, что сэкономленные средства направят на ликвидацию последствий масштабных разрушений и помощь пострадавшим из-за паводка.

Токаев назвал весенние паводки в стране крупнейшим за последние 80 лет природным бедствием.

#в стране и мире #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #Олигархи #деньги #Бюджет #изъятие #ликвидация последствий #социальная сфера #Паводки
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049