Казахстан потратит на социалку отобранные у олигархов $90 млн

В Казахстане вернули в доход государства изъятые у олигархов 40 млрд тенге (более $90 млн). Такое решение приняла комиссия по возврату активов генпрокуратуры Казахстана. Эти деньги направят на социальные цели, частично - на устранение последствий весенних паводков, сообщает RT.

Комиссия одобрила соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов. Больше 38 миллиардов тенге из них составляют денежные средства. Бизнес-центр в Астане оценили еще в 2 миллиарда тенге.

Все эти деньги пустят на социальные цели. Часть их потратят на устранение последствий паводков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за наводнения отменил форум «Астана», который должен был пройти в стране 13 и 14 июня. Сообщалось, что сэкономленные средства направят на ликвидацию последствий масштабных разрушений и помощь пострадавшим из-за паводка.

Токаев назвал весенние паводки в стране крупнейшим за последние 80 лет природным бедствием.