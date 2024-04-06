Токаев назвал паводки в Казахстане крупнейшими за последние 80 лет

В Казахстане произошло крупнейшее за последние 80 лет природное бедствие. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к народу в связи с тяжелой ситуацией из-за весенних паводков

«Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

По словам казахстанского лидера, в связи с паводками в десяти регионах страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Отмечается, что сложная обстановка сложилась в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

Токаев добавил, что на борьбу со стихией мобилизовали все ресурсы МЧС, а также силы МВД, Нацгвардии, Вооруженных сил и Комитета нацбезопасности. Кроме того, глава республики приказал Министерству обороны направить дополнительные воинские соединения на борьбу с половодьем.

По последним данным МЧС Казахстана, с начала паводка в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными более трех тысяч частных жилых домов. При этом спасатели эвакуировали почти 47 тысяч человек.