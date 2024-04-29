В Полтавской области Украины прозвучали взрывы

Взрывы раздались в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин.

«Звуки взрывов были слышны в Миргородском районе», - цитирует радио Sputnik сообщение в Telegram-канале Пронина.

Он добавил, что при этом не зафиксированы прилеты по объектам критической инфраструктуры.

Около полудня в Полтавской области Украины была объявлена воздушная тревога. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучали около часа.

Ранее серия взрывов прогремела в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. В городе была объявлена воздушная тревога, сообщало Министерство цифровой информации Украины.