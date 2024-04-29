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В Полтавской области Украины прозвучали взрывы

В региональной военной администрации сообщили, что звуки взрывов звучали в Миргородском районе.
Игнат Далакян 2024-04-29 15:07:08
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Взрывы раздались в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин.

«Звуки взрывов были слышны в Миргородском районе», - цитирует радио Sputnik сообщение в Telegram-канале Пронина.

Он добавил, что при этом не зафиксированы прилеты по объектам критической инфраструктуры.

Около полудня в Полтавской области Украины была объявлена воздушная тревога. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучали около часа.

Ранее серия взрывов прогремела в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. В городе была объявлена воздушная тревога, сообщало Министерство цифровой информации Украины.

#Украина #взрывы #полтавская область #воздушная тревога
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