В Полтавской области Украины прозвучали взрывы

Взрывы раздались в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин.
«Звуки взрывов были слышны в Миргородском районе», - цитирует радио Sputnik сообщение в Telegram-канале Пронина.
Он добавил, что при этом не зафиксированы прилеты по объектам критической инфраструктуры.
Около полудня в Полтавской области Украины была объявлена воздушная тревога. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучали около часа.
Ранее серия взрывов прогремела в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. В городе была объявлена воздушная тревога, сообщало Министерство цифровой информации Украины.
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