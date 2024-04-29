Украинских дальнобойщиков мобилизуют прямо с рейсов

Сотрудники украинских военкоматов снимают с рейсов и мобилизуют водителей, применяя при этом силу. О такой жалобе со стороны Украинской Ассоциации международных автоперевозчиков сообщило издание Страна.

По сообщению интернет-газеты, обратившиеся в ассоциацию пострадавшие компании отметили подобные случаи в Закарпатской области Украины на посту Нижние Ворота. Отмечается, что международных перевозчиков останавливают, проверяют документы, затем предлагают поехать в территориальный центр комплектования. В случае отказа водителей, к ним применяется сила.

Издание пишет, что дальнобойщикам обещают, что проверят документы и отпустят. Однако, после этого водителей отправляют в воинскую часть на службу, а связь с ними пропадает.

Отдельно отмечается тот факт, что автомобили таки остаются стоять на дороге или пункте пропуска, пока другой водитель их не заберет. При этом ответственность за перевозимый груз несут мобилизованные перевозчики.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Основная часть документа начнет действовать с 16 мая.