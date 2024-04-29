МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинских дальнобойщиков мобилизуют прямо с рейсов

Перевозчиков останавливают, проверяют документы и предлагают поехать в ТЦК, после чего водителей сразу отправляют в воинскую часть.
Игнат Далакян 2024-04-29 15:40:25
© Фото: Bocharov Denis, news.ru, Global Look Press

Сотрудники украинских военкоматов снимают с рейсов и мобилизуют водителей, применяя при этом силу. О такой жалобе со стороны Украинской Ассоциации международных автоперевозчиков сообщило издание Страна.

По сообщению интернет-газеты, обратившиеся в ассоциацию пострадавшие компании отметили подобные случаи в Закарпатской области Украины на посту Нижние Ворота. Отмечается, что международных перевозчиков останавливают, проверяют документы, затем предлагают поехать в территориальный центр комплектования. В случае отказа водителей, к ним применяется сила.

Издание пишет, что дальнобойщикам обещают, что проверят документы и отпустят. Однако, после этого водителей отправляют в воинскую часть на службу, а связь с ними пропадает.

Отдельно отмечается тот факт, что автомобили таки остаются стоять на дороге или пункте пропуска, пока другой водитель их не заберет. При этом ответственность за перевозимый груз несут мобилизованные перевозчики.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Основная часть документа начнет действовать с 16 мая.

#в стране и мире #Украина #Украинцы #дальнобойщики #мобилизация #международные перевозчики
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049