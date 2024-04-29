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Минометчики рассказали, как сдерживают ВСУ в приграничной зоне

Украинские боевики попытались атаковать села Разумное, Безымено и Демидовка в Белгородской области.
Владислав Кустов 2024-04-29 01:49:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Белгородской области артиллеристы группировки войск прикрытия Госграницы проводят дуэли с орудиями боевиков киевского режима. Огонь ведут расчеты 120-мм минометов. Главная задача наших артиллеристов - не позволить ВСУ подтянуть новые силы для провокаций на границе с Россией. От получения ими целеуказания до нанесения удара проходят считанные минуты.

«Ствольная артиллерия стреляет на дальние расстояния, а миномет стоит, грубо говоря, в километре от границы и не дает противнику прорваться на нашу территорию», - объяснил командир минометной батареи с позывным «Кайот».

Пока минометчики работают по живой силе ВСУ, ствольная артиллерия бьет по тыловым районам националистов, уничтожая их укрепления, боевую технику и пункты временной дислокации. Командир расчета с позывным «Малой» в зоне спецоперации почти с самого начала. Был в плену, его обменяли. Несмотря ни на что, снова вернулся в строй.

«Продолжаю работать, потому что у меня родители живут на границе. Два километра от границы. Я защищаю свое и поэтому я тут готов работать с миномета, чтобы не прорвались в мою область», - объяснил командир миномета с позывным «Малой».

Боевики ВСУ выбирают жилые дома, чтобы оборудовать в них опорные пункты. Только за сутки они попытались атаковать несколько поселков Белгородской области - села Разумное, Безымено, Демидовка. Эти населенные пункты оказались в прицеле артиллеристов киевских боевиков. В этот раз обошлось без пострадавших. По большей части благодаря работе российских систем ПВО. Свой вклад внесла и артиллерия, которая продолжает мешать противнику почувствовать почву под ногами, организовывать огневые точки для ударов по мирным жителям.

#артиллерия #ВС РФ #белгородская область #ВСУ #Минометы #наш эксклюзив
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