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ВС РФ уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО предотвратили новую попытку теракта украинских боевиков.
Глеб Владовский 2024-04-26 07:33:47
© Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили два реактивных снаряда, выпущенные украинскими боевиками из РСЗО «Ольха». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи боевики ВСУ предприняли очередную попытку совершить теракт по объектам на территории Российской Федерации с применением РСЗО «Ольха».

С момента начала СВО пособники киевского режима регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России, в том числе и в Белгородской области. Так, 23 апреля ВСУ выпустили четыре снаряда из РСЗО «Ольха», но все они были сбиты силами ПВО. 

#в стране и мире #пво #белгородская область #ВСУ #РСЗО «Ольха»
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