ВС РФ уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Российские военнослужащие уничтожили два реактивных снаряда, выпущенные украинскими боевиками из РСЗО «Ольха». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи боевики ВСУ предприняли очередную попытку совершить теракт по объектам на территории Российской Федерации с применением РСЗО «Ольха».

С момента начала СВО пособники киевского режима регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России, в том числе и в Белгородской области. Так, 23 апреля ВСУ выпустили четыре снаряда из РСЗО «Ольха», но все они были сбиты силами ПВО.