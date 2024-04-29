Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков

В праздники москвичам необходимо сохранять бдительность и не впускать домой мошенников, которые могут представляться коммунальщиками. Городские службы в выходные не проводят поквартирные обходы и проверки. Об этом заявил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, зафиксированы случаи, когда мошенники проникали в квартиры, представляясь коммунальщиками. Жертвами злоумышленников чаще становятся пенсионеры.

«Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения», - цитирует РИА Новости слова Петра Бирюкова.

Он отметил, что все данные о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде. Любая внезапная проверка - это 100% мошенники.

Напомним, ранее в МВД предупредили о мошенничествах в отношении ветеранов Великой Отечественной войны. Злоумышленники обещают провести единовременные выплаты до определенной даты и требуют передать данные банковской карты - якобы для оплаты «комиссии».