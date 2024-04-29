ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 14 раз

За прошедшие сутки украинские войска 14 раз обстреляли территорию ДНР, погиб один мирный житель, под обстрел также попала машина скорой помощи. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Шесть обстрелов на Донецком направлении, шесть обстрелов на Горловском направлении, два обстрела на Волновахском», - говорится в сообщении СЦКК в Telegram-канале.

В результате один мирный житель погиб, еще один человек получил ранения, его состояние сейчас неизвестно. Помимо машины скорой помощи повреждения получили два жилых дома и один объект инфраструктуры республики.

Уточняется, что за стуки с 28 по 29 апреля всего было выпущено 43 боеприпаса.

Накануне сообщалось об украинских прилетах в районе местного храма поселка Александровка на западе Донецка, погибла одна прихожанка. При обстреле также пострадал памятник воинам-освободителям, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.