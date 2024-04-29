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ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 14 раз

В результате обстрела погиб один человек из числа мирных жителей, еще один получил ранения.
Елизавета Кондрикова 2024-04-29 01:44:20
© Фото: Станислав Красильников РИА Новости

За прошедшие сутки украинские войска 14 раз обстреляли территорию ДНР, погиб один мирный житель, под обстрел также попала машина скорой помощи. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Шесть обстрелов на Донецком направлении, шесть обстрелов на Горловском направлении, два обстрела на Волновахском», - говорится в сообщении СЦКК в Telegram-канале.

В результате один мирный житель погиб, еще один человек получил ранения, его состояние сейчас неизвестно. Помимо машины скорой помощи повреждения получили два жилых дома и один объект инфраструктуры республики.

Уточняется, что за стуки с 28 по 29 апреля всего было выпущено 43 боеприпаса.

Накануне сообщалось об украинских прилетах в районе местного храма поселка Александровка на западе Донецка, погибла одна прихожанка. При обстреле также пострадал памятник воинам-освободителям, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

#ДНР #ВСУ #обстрелы #мирные жители #сцкк
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