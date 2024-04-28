В Донецке мирная жительница погибла при обстреле храма

Украинские боевики нанесли удар по территории храма в поселке Александровка на западе Донецка. В результате обстрела погибла местная жительница. Об этом сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики

«Сегодня ВСУ ударили по Александровке. Прилеты в районе местного храма. Погибла женщина, по всей видимости, прихожанка», - цитирует ТАСС сообщение службы.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин также подтвердил факт гибели жительницы. Он уточнил, что это была женщина 1952 года рождения. Также он сообщил, что при обстреле пострадал памятник воинам-освободителям, расположенный в поселке.

По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки 27 апреля Донецкая Народная Республика 25 раз подвергалась атакам украинских националистов. Три человека получили ранения. При обстрелах противник применил 72 различных боеприпаса.