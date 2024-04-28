Июльское тепло придет в Москву на майские праздники

В Москву в конце апреля придет июльское тепло, температура воздуха прогреется до плюс 24 градусов. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода соответствует климатической норме июля и близка к рекорду тепла 1969 года... 1 мая встретит москвичей относительно комфортной погодой... Но провожать уже будет холодным и атмосферным фронтом... до плюс 15-20», - рассказал метеоролог.

Тишковец отметил, что после майских праздников наступят «черемуховые холода» с температурой воздуха до плюс 3-8 градусов.

Ранее в Фобосе предупредили об опасности «ржавых» дождей, вызванных песчаной бурей из северной Африки.