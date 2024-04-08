МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу направил телеграмму 60-му отдельному мотострелковому батальону

В телеграмме Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм военнослужащих 60-го отдельного мотострелкового батальона, их мужество и отвагу.
2024-04-08 01:21:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграмму командованию и личному составу 60-го отдельного мотострелкового батальона (штурмового). В ней он благодарит бойцов за профессионализм и решительность, благодаря которым противник в зоне СВО понес серьезные потери и не добился своих целей.

«Командование и личный состав батальона проявили профессионализм, храбрость и самоотверженность при освобождении Иловайска, Горловки, окраин Донецка», - подчеркнул министр.

В телеграмме также подчеркивается, что двое военнослужащих батальона являются Героями РФ, десять человек стали Героями ДНР, а всего государственные и ведомственные награды получили более 700 бойцов. Эти военнослужащие активно участвуют в выполнении боевых задач в составе группировки «Центр».

Шойгу также отметил важную роль батальона при освобождении населенного пункта Водяное. Он поблагодарил бойцов за верность присяге и воинскому долгу.

Ранее Герой РФ Игорь Юргин рассказал, как его бойцы разбили шесть элитных подразделений ВСУ. Он подчеркнул, что личный состав выполнил задачу на 200%.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Сергей Шойгу #Телеграмма #группировка «Центр»
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322