Шойгу направил телеграмму 60-му отдельному мотострелковому батальону

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграмму командованию и личному составу 60-го отдельного мотострелкового батальона (штурмового). В ней он благодарит бойцов за профессионализм и решительность, благодаря которым противник в зоне СВО понес серьезные потери и не добился своих целей.

«Командование и личный состав батальона проявили профессионализм, храбрость и самоотверженность при освобождении Иловайска, Горловки, окраин Донецка», - подчеркнул министр.

В телеграмме также подчеркивается, что двое военнослужащих батальона являются Героями РФ, десять человек стали Героями ДНР, а всего государственные и ведомственные награды получили более 700 бойцов. Эти военнослужащие активно участвуют в выполнении боевых задач в составе группировки «Центр».

Шойгу также отметил важную роль батальона при освобождении населенного пункта Водяное. Он поблагодарил бойцов за верность присяге и воинскому долгу.

Ранее Герой РФ Игорь Юргин рассказал, как его бойцы разбили шесть элитных подразделений ВСУ. Он подчеркнул, что личный состав выполнил задачу на 200%.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.